Inter finalmente si chiude il caso Joao Mario con lo Sporting
Si chiude la querelle legata a Joao Mario Per l’ Inter, la lunga e complessa vicenda legale legata a Joao Mario può considerarsi ufficialmente chiusa. Il centrocampista portoghese venne acquistato dallo Sporting per 45 milioni nel 2016. Dopo aver rescisso il contratto, nel 2021 finì al Benfica. In seguito a ciò lo Sporting Lisbona L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
ANGOLO INTER - Finalmente un big match!
Finalmente si torna in campo! Avanti INTER! Matchday Serie A, 7ª giornata #RomaINTER DAZN, Sky Sport 20:45
Calhanoglu-Lautaro, pace fatta! Il capitano Inter chiude il caso - Allarme rientrato in casa Inter o almeno questa è l'apparenza: Lautaro Martinez ha postato sui social una foto insieme a Calhanoglu.
Inter U23 batte Alcione 2-1: il primo derby milanese va ai nerazzurri - Doppietta di Antonio La Gumina e gol di Michele Marconi nel primo derby milanese: Inter U23 batte Alcione 2-
Calhanoglu chiude il caso dell'estate: 'Resto all'Inter' - Parole chiare, che puntano a mettersi definitivamente alle spalle le voci dell'estate e ripartire per cercare il riscatto dopo la conclusione negativa della scorsa stagione.