Inter Di Gennaro si opera | il comunicato del club
Mentre l’Inter si prepara ad affrontare l’Union SG in Champions League, alcuni calciatori nerazzurri sono alle prese con degli infortuni. Come risaputo Marcus Thuram sta continuando il suo percorso per smaltire del tutto la lesione di basso grado alla coscia sinistra, problema di lieve entità ma che comunque lo ha portato ad essere assente nelle scorse partite della squadra di Cristian Chivu. Thuram, però, non è l’unico a dover recuperare da un infortunio, infatti, come comunicato dalla società attraverso una nota diffusa anche sui social, Raffaele Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro, si è sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico allo scafoide carpale del polso destro, fratturato nel corso di un allenamento prima del match contro la Roma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Argomenti simili trattati di recente
Nella mattinata di oggi, Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito. Dopo un periodo di riposo, concord - X Vai su X
Inter, emergenza per Chivu contro la Roma: out Darmian, Di Gennaro e Thuram. Ballottaggio Bonny–Pio Esposito per completare il reparto offensivo. https://www.romanews.eu/il-romanista-roma-inter-inizia-il-conto-alla-rovescia-le-assenze-di-chivu/ #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
Inter, operazione riuscita per Di Gennaro. Riposo e riabilitazione nelle prossime settimane - Il portiere dell'Inter si è operato allo scafoide carpale del polso destro. msn.com scrive
Inter, intervento riuscito per Di Gennaro dopo l'infortunio al polso subito in allenamento - L'allenatore rumeno dovrà infatti fare a meno del suo terzo portiere Raffaele Di Gennaro,. Scrive tuttomercatoweb.com
Inter, operazione riuscita per Di Gennaro. Le prossime tappe per il ritorno in campo - Ecco il comunicato ufficiale con le tappe per il ritorno in campo: Nella mattinata di oggi, Raffaele Di Gennaro è stato sottopo ... msn.com scrive