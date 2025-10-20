Inter Di Gennaro si opera | il comunicato del club

Mentre l’Inter si prepara ad affrontare l’Union SG in Champions League, alcuni calciatori nerazzurri sono alle prese con degli infortuni. Come risaputo Marcus Thuram sta continuando il suo percorso per smaltire del tutto la lesione di basso grado alla coscia sinistra, problema di lieve entità ma che comunque lo ha portato ad essere assente nelle scorse partite della squadra di Cristian Chivu. Thuram, però, non è l’unico a dover recuperare da un infortunio, infatti, come comunicato dalla società attraverso una nota diffusa anche sui social, Raffaele Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro, si è sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico allo scafoide carpale del polso destro, fratturato nel corso di un allenamento prima del match contro la Roma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

