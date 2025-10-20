Inter Capello | Vedere la squadra di Chivu giocare è uno spettacolo

Sei vittorie consecutive tra Serie A e Champions League e tanta autostima ritrovata: questo è il bilancio dell’Inter arrivati agli ultimi giorni di ottobre. Il secondo posto in classifica, dopo un un inizio a rilento, ha un grande significato per l a squadra di Cristian Chivu che, ad oggi, sembra aver assorbito al meglio tutti i dettami per diventare sempre più dinamici ed imprevedibili. A commentare il momento dell’Inter ci ha pensato Fabio Capello, ex tecnico, che ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Si adesso possiamo dirlo che questa è l’Inter di Chivu. E vederla è uno spettacolo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Capello: “Vedere la squadra di Chivu giocare è uno spettacolo”

