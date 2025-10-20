Inter Bisseck in bilico | Ausilio fissa il prezzo

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter non c’è tempo da perdere. Tra poco più di 24 ore, infatti, i nerazzurri torneranno nuovamente in campo dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma, nel segno di Ange-Yoan Bonny. La prossima gara è quella con l’Union Saint-Gilloise, in programma domani martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park per la terza giornata del girone unico di Champions League. Al tempo stesso, però, il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe iniziando a delineare il piano da seguire nelle prossime sessioni di calciomercato. Il focus del dirigente italiano andrebbe ancora una volta al pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Bisseck in bilico: Ausilio fissa il prezzo

