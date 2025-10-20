Intensificati i controlli nel territorio di Gioia Tauro | effettuate multe e perquisizioni

Identificate 878 persone, di cui 282 con precedenti penali, due dei quali sono stati denunciati alla procura, presso il tribunale di Palmi, per i reati di truffa e uso di atto falso. Controllati 234 autoveicoli, con l’elevazione di quattro sanzioni amministrative per inosservanza delle norme del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

