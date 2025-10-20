Intelligenza artificiale e servizi sociali | al via la formazione per il Consorzio A5

I due webinar, entrambi della durata di 4 ore, sono in programma domani, martedì 21 ottobre, e giovedì 23 ottobre, sempre dalle 14 alle 18.L’iniziativa, aperta a tutti i dipendenti e gli operatori del Consorzio dei servizi sociali Ambito A5, è stata realizzata in sinergia con la Fondazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Creati anche un profilo Facebook e una canzone ad hoc, scritta dall’intelligenza artificiale - facebook.com Vai su Facebook

Minecraft e intelligenza Artificiale per la didattica STEM: quando il gioco diventa apprendimento. Corso gratuito in collaborazione con Microsoft - X Vai su X

“Infant” vince il Premio Speciale ai Digital Innovation Forum 2025: Il progetto che unisce ricerca e innovazione al servizio della Sanità - Sanità del futuro: il progetto “Infant” vince il Premio Speciale ai Digital Innovation Forum 2025L’Intelligenza Artificiale al servizio dell’oncologia ... Da sciscianonotizie.it

Come l'intelligenza artificiale generale cambierà il mondo, secondo Demis Hassabis - Abbiamo intervistato l'amministratore delegato di Google DeepMind, che ci ha raccontato quando secondo lui arriverà l'Agi e qual è la sua visione per la tecnologia ... wired.it scrive

Intelligenza artificiale come ponte tra ricerca, imprese e società: l’evento Fusion Ai Labs a Genova - A Genova, martedì 21 ottobre si terrà l’evento Fusion Ai Labs, con interventi di istituzioni locali, università e leader dell’industria – tra cui Microsoft, Expert Ai, per mostrare un ecosistema favor ... Si legge su corriere.it