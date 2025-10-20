Installazione nuove opere acquedottistiche | sospensione idrica di 8 ore in due Comuni
CAROVIGNOORIA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nei Comuni di Carovigno e Oria. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Giovedì 23 ottobre verrà sospesa temporaneamente la normale erogazione idrica dalle ore 8 alle 16. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
