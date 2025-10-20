Inseguimento da film tra Tarquinia e Civitavecchia uomo si schianta contro le auto in sosta e viene bloccato

Notte movimentata tra Tarquinia e Civitavecchia, dove un inseguimento ha tenuto impegnate per circa venti chilometri le pattuglie della polizia di stato. Un 47enne tarquiniese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver forzato un posto di blocco tra sabato 18 e domenica 19. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

