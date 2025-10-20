Insegnare in palestra | che passione | nuovo ciclo di webinar gratuito organizzato da Deascuola in collaborazione con CAPDI & LSM

Orizzontescuola.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Deascuola e C.A.P.D.I. & LSM inaugurano un nuovo percorso formativo dedicato ai docenti di Educazione fisica e Scienze motorie, con idee e spunti per arricchire con originalità la propria didattica in palestra.  Il calendario prevede quattro appuntamenti pomeridiani, pensati per valorizzare la disciplina oltre la dimensione tecnica, mostrando approcci pratici, inclusivi e immediatamente trasferibili a . L'articolo “Insegnare in palestra: che passione”: nuovo ciclo di webinar gratuito organizzato da Deascuola, in collaborazione con CAPDI & LSM . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Insegnare Palestra Passione Nuovo