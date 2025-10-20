Deascuola e C.A.P.D.I. & LSM inaugurano un nuovo percorso formativo dedicato ai docenti di Educazione fisica e Scienze motorie, con idee e spunti per arricchire con originalità la propria didattica in palestra. Il calendario prevede quattro appuntamenti pomeridiani, pensati per valorizzare la disciplina oltre la dimensione tecnica, mostrando approcci pratici, inclusivi e immediatamente trasferibili a . L'articolo “Insegnare in palestra: che passione”: nuovo ciclo di webinar gratuito organizzato da Deascuola, in collaborazione con CAPDI & LSM . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it