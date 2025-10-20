Innovazione qualità e sicurezza | il successo della Flli Zappettini
L’ azienda bergamasca, ha costruito una fitta rete di collaborazioni in Italia e all’estero. Con un parco macchine composto da oltre 200 mezzi, si conferma un partner affidabile per diversi aspetti ambientali ed ecologici. La F.lli Zappettini garantisce la gestione di tutti gli aspetti ambientali: dalla pulizia al recupero e trattamento dei materiali asportati, che possono essere raccolti in containers e trasportati presso l’impianto di stoccaggio e selezione di proprietà, garantendo uno smaltimento conforme alle normative ambientali La società offre anche servizi di spurgo in ambito civile ed industriale, lavaggi ad alta pressione, noleggio containers e smaltimento rifiuti, ottenendo diverse certificazioni e autorizzazioni che le permettono di offrire i propri servizi anche a enti pubblici e pubbliche amministrazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Qualità, innovazione e sostenibilità nei servizi dedicati alla terza età. Perché se è vero che la vita si allunga, è... - facebook.com Vai su Facebook
La pelle fra innovazione e qualità. Il successo della tre giorni di Milano: "Spunti per intercettare il rilancio" - 150 espositori, di Lineapelle 106 che si è confermato come l’occasione ideale ... Lo riporta lanazione.it
Reolink porta l’innovazione della sicurezza intelligente a IFA 2025 - In occasione dell’IFA 2025, in programma dal 5 al 9 settembre a Berlino, Reolink presenterà due importanti novità nel campo della videosorveglianza: il sistema di sicurezza Next- Come scrive macitynet.it
Arezzo guarda avanti: grande successo per il 1° Festival dell’Innovazione Urbana - Grande partecipazione ai due giorni alla Casa dell’Energia: cittadine e cittadini al centro del dibattito su servizi, sviluppo e sostenibilità. Lo riporta lanazione.it