Innovazione qualità e sicurezza | il successo della Flli Zappettini

L’ azienda bergamasca, ha costruito una fitta rete di collaborazioni in Italia e all’estero. Con un parco macchine composto da oltre 200 mezzi, si conferma un partner affidabile per diversi aspetti ambientali ed ecologici. La F.lli Zappettini garantisce la gestione di tutti gli aspetti ambientali: dalla pulizia al recupero e trattamento dei materiali asportati, che possono essere raccolti in containers e trasportati presso l’impianto di stoccaggio e selezione di proprietà, garantendo uno smaltimento conforme alle normative ambientali La società offre anche servizi di spurgo in ambito civile ed industriale, lavaggi ad alta pressione, noleggio containers e smaltimento rifiuti, ottenendo diverse certificazioni e autorizzazioni che le permettono di offrire i propri servizi anche a enti pubblici e pubbliche amministrazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Innovazione, qualità e sicurezza: il successo della F.lli Zappettini