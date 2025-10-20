Innovazione nelle reti intesa FiberCop-Cnit

di Egidio Scala FiberCop, l’azienda che gestisce l’infrastruttura di rete digitale più avanzata, estesa e capillare in Italia, e CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), l’ente che riunisce le principali università nazionali attive nel campo delle tecnologie ICT, hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere l’innovazione e lo sviluppo di competenze nelle reti di telecomunicazioni. I primi ambiti individuati riguardano due importanti progetti, avviati da FiberCop con l’Unità di ricerca CNIT presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e con WiLab (Laboratorio Nazionale Federato di Comunicazioni Wireless) di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

