Iniziato al Palabaldresca di Rovereto il torneo di tennis mondiale Wta 125
Al Palabaldresca di Rovereto è già iniziato lo spettacolo. Day one del 125 Wta di Rovereto che ha già eliminato 8 delle giocatrici pretendenti l’accesso al main draw, attraverso le qualificazioni giocate nella giornata di ieri, domenica 19 ottobre. Il secondo giorno (oggi, lunedì 20 ottobre). 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Otto giorni di spettacolo dove le giocatrici mondiali dalla 101 alla 200 si daranno battaglia per conquistare posizioni nel ranking mondiale.