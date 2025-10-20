Infrastructure Academy chiusa la IV edizione | protagonista la Disruptive Innovation 

Si è conclusa la quarta edizione dell’ Infrastructure Academy promossa da Hilti Italia in collaborazione con AIS (Associazione Infrastrutture Sostenibili). Una giornata che ha riunito i principali attori del mondo delle costruzioni, delle infrastrutture e della sostenibilità, nella cornice del M useo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa situato negli spazi delle ex officine borboniche, dove furono montate le prime locomotive italiane, e che vanta una collezione unica in Europa. Ad animare l’Academy con un racconto d’eccezione, Federico Buffa, special guest di questa edizione. Alessandro Savino, AD di Hilti Italia ha introdotto la giornata toccando il tema della “ disruptive innovation ” e ha ribadito che l’Infrastructure Academy “ non è una conferenza ma un’occasione per immaginare e costruire insieme il futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it