di Marco Baridon Infortunio Zhegrova: Tudor lo ritrova per il Real Madrid! Smaltito l’ultimo risentimento. Ultime sulle condizioni dell’ex Lille. In una delle giornate più difficili dell’avvio di stagione, con le scorie della pesante e inattesa sconfitta di Como ancora da smaltire, Igor Tudor riceve finalmente una notizia confortante dall’infermeria. Il tecnico croato, alle prese con un attacco apparso sterile e prevedibile nella trasferta lombarda, può segnare un rientro fondamentale sul suo taccuino. Nella giornata di oggi, infatti, Edon Zhegrova è tornato in gruppo. L’esterno kosovaro ha completato l’intera sessione di allenamento con i compagni alla Continassa, un segnale inequivocabile che il peggio è alle spalle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Zhegrova: Tudor lo ritrova per il Real Madrid! Smaltito l’ultimo risentimento… Ultime sul possibile impiego in Champions League

