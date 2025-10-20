Infortunio Thuram rientro per Napoli Inter tutt’altro che scontato | individuata la data cruciale per la scelta finale
Inter News 24 Infortunio Thuram, rientro per Napoli Inter tutt’altro che scontato: individuata la data per la scelta finale di Chivu e dello staff. La condizione fisica di Marcus Thuram, l’attaccante francese e uomo chiave dell’attacco nerazzurro, tiene in apprensione i tifosi del club meneghino in vista del cruciale scontro di Serie A contro il Napoli, in programma sabato al Maradona. Dopo aver saltato l’ultima gara di campionato, i nerazzurri non vogliono assolutamente correre rischi, e il piano di recupero del centravanti è improntato alla massima prudenza, un approccio facilitato anche dalle recenti ottime prestazioni dei giovani attaccanti Bonny e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com
