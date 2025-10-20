Infortunio Thuram l'Inter è preoccupata per le condizioni del francese | Out anche contro il Napoli

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A margine della conferenza pre Royal Union SG-Inter, Cristian Chivu ha rivelato le condizioni reali di Marcus Thuram. Che preoccupano i nerazzurri anche in vista del big-match di sabato pomeriggio contro il Napoli: "Ha bisogno di più tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

infortunio thuram inter 232Infortunio Thuram, l’Inter &#232; preoccupata per le condizioni del francese: “Out anche contro il Napoli” - Inter, Cristian Chivu ha rivelato le condizioni reali di Marcus Thuram ... Si legge su fanpage.it

infortunio thuram inter 232Infortunio Thuram, preoccupazione in casa Inter: stop più lungo del previsto? - C'&#232; preoccupazione in casa Inter per l'infortunio di Marcus Thuram: l'attaccante francese rischia di saltare un match importante. Lo riporta spaziointer.it

infortunio thuram inter 232Infortunio Thuram, ultimissime: la decisione per la Champions e per il Napoli - Piccoli segnali incoraggianti per Thuram e per il suo ritorno in campo dopo il recente infortunio. Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Inter 232