Infortunio Thuram l'Inter è preoccupata per le condizioni del francese | Out anche contro il Napoli
A margine della conferenza pre Royal Union SG-Inter, Cristian Chivu ha rivelato le condizioni reali di Marcus Thuram. Che preoccupano i nerazzurri anche in vista del big-match di sabato pomeriggio contro il Napoli: "Ha bisogno di più tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’infortunio di Thuram sembrava poter essere una tegola per l’Inter, ma poi questo ragazzo ha deciso di non far minimamente sentire la sua mancanza. 2 gol e 3 assist nelle ultime 2 partite e anche oggi gol decisivo, che ha permesso all’Inter di agganciare mo - facebook.com Vai su Facebook
GdS - #Thuram al lavoro per tornare dall'infortunio: c'è una data segnata in rosso - X Vai su X
Infortunio Thuram, l’Inter è preoccupata per le condizioni del francese: “Out anche contro il Napoli” - Inter, Cristian Chivu ha rivelato le condizioni reali di Marcus Thuram ... Si legge su fanpage.it
Infortunio Thuram, preoccupazione in casa Inter: stop più lungo del previsto? - C'è preoccupazione in casa Inter per l'infortunio di Marcus Thuram: l'attaccante francese rischia di saltare un match importante. Lo riporta spaziointer.it
Infortunio Thuram, ultimissime: la decisione per la Champions e per il Napoli - Piccoli segnali incoraggianti per Thuram e per il suo ritorno in campo dopo il recente infortunio. Si legge su fantamaster.it