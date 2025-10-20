Infortunio Thuram | il francese non ci sarà contro il Napoli ancora Bonny titolare Su Lautaro…

Inter News 24 Infortunio Thuram, il centravanti francese non farà parte della prossima sfida di campionato contro i partenopei: le ultime sulla formazione ufficiale. « Lautaro sta vene, non ha più avuto problemi e ha sciolto anche il raffreddore. Oggi si è allenato normalmente. Marcus ha bisogno di qualche giorno in più, non so cosa dirvi perché stiamo cercando di recuperarlo il più presto possibile ma a quanto pare col Napoli non ci sarà ». Queste le dichiarazioni del tecnico in vista del prossimo match di Serie A e di quella in Champions contro l’ Union Saint Gilloise. Nonostante i numerosi tentativi da parte dell’ Inter di recuperare Marcus Thuram, il francese non sarà disponibile per la prossima sfida contro il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com

