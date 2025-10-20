infortunio pesante in casa inter arriva la conferma che fa male

Il buon momento dell’Inter potrebbe essere reso più complicato dagli infortuni. Arrivano delle parole che fanno temere i tifosi nerazzurri. Situazione delicata in Champions League e poi la prossima settimana i nerazzurri affronteranno in campionato il Napoli dell’ex Antonio Conte. (ANSA) TvPlay.it Marcus Thuram, già assente a Roma contro i giallorossi, sarà assente non solo domani, ma non recupererà nemmeno per la sfida contro i campani. A darne conferma è stato lo stesso Chivu in conferenza stampa alla viglia della sfida contro Royale Union Saint Gilloise. 🔗 Leggi su Tvplay.it

