Infortunio Miretti Tudor può sorridere | oggi inizierà ad allenarsi col gruppo! Cosa filtra in vista della trasferta di Madrid

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Miretti, finalmente buone notizie per il centrocampista: superato l’infortunio muscolare, da oggi si allena con i compagni e punta al rientro. Finalmente la luce in fondo al tunnel. In una  Juventus  che continua a fare i conti con un’infermeria affollata, arriva una notizia attesissima, una di quelle che fanno sorridere  Igor Tudor  e tutti i tifosi bianconeri. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, il lungo calvario di Fabio Miretti è ufficialmente terminato: il giovane centrocampista, fermo ai box da inizio stagione, torna ad allenarsi con il gruppo a partire da oggi. Infortunio Miretti: il rientro si avvicina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Miretti, Tudor può sorridere: oggi inizierà ad allenarsi col gruppo! Cosa filtra in vista della trasferta di Madrid

