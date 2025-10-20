Infortunio Miretti calvario finito per il centrocampista della Juve | è tornato in gruppo a -2 dal Real Madrid Ecco le sue condizioni
di Marco Baridon Infortunio Miretti, calvario finito per il centrocampista della Juve: è tornato in gruppo. L’ex Genoa finalmente a disposizione di Tudor. Finalmente una buona notizia per Igor Tudor dall’ infermeria della Juventus. Nella giornata di oggi, Fabio Miretti si è regolarmente allenato alla Continassa insieme al resto del gruppo squadra. Si tratta di un momento chiave per il giovane centrocampista, che vede concludersi un periodo estremamente complicato e frustrante. Miretti ha infatti superato il problema muscolare che lo tormentava dall’inizio della stagione. Non un intoppo di poco conto, ma un infortunio serio che lo ha tenuto fermo ai box per mesi, un calvario che di fatto non gli aveva ancora permesso di dare il suo contributo alla squadra in questa nuova annata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
