Infortunio Darmian novità per la Champions League | ecco quando potrebbe rientrare

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Infortunio Darmian, le ultime sulle condizioni del difensore nerazzurro in vista della prossima sfida al Sassuolo. Tutti i dettagli in merito. Archiviata la vittoria esterna contro la Roma firmata da Ange-Yoan Bonny, l’ Inter di Cristian Chivu ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della trasferta europea contro l’ Union Saint-Gilloise, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. Una vittoria, quella dell’Olimpico, che ha rilanciato i nerazzurri in vetta alla classifica a pari punti con Napoli e Roma, consolidando la crescita mentale e fisica della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio darmian novit224 per la champions league ecco quando potrebbe rientrare

© Internews24.com - Infortunio Darmian, novità per la Champions League: ecco quando potrebbe rientrare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

infortunio darmian novit224 championsInter, infortunio per Darmian: risentimento muscolare al soleo. Le news - Da cinque anni protagonista in maglia nerazzurra, Darmian aveva trovato poco spazio fin qui in stagione prima dell'infortunio. Segnala sport.sky.it

infortunio darmian novit224 championsDarmian Inter, stop per il difensore nerazzurro! Gli esami confermano il problema muscolare - Le ultimissime notizie Matteo Darmian si è sottoposto nel pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanit ... calcionews24.com scrive

Infortunio Lautaro Martinez, dolori alla schiena per il capitano/ Champions League a rischio, si scalda Bonny - L’argentino ha lavorato a parte svolgendo un lavoro in palestra per rafforzare la zona al centro del problema in modo da provare a tornare al top in tempo per la sfida europea che potrebbe essere già ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Darmian Novit224 Champions