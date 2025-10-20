Infortunio Cancellieri rischio lungo stop | cosa sappiamo sul giocatore della Lazio

Calcionews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Cancellieri: stop al flessore e ansia per i tempi di recupero. La possibilità di uno stop molto più lungo è davvero alta Nuovo match e nuova tegola per la squadra: questa volta a fermarsi è Matteo Cancellieri, costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per un problema muscolare. L’infortunio di Cancellieri è arrivato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio cancellieri rischio lungo stop cosa sappiamo sul giocatore della lazio

© Calcionews24.com - Infortunio Cancellieri, rischio lungo stop: cosa sappiamo sul giocatore della Lazio

Leggi anche questi approfondimenti

infortunio cancellieri rischio lungoInfortunio Cancellieri, Lazio in attesa: quante partite potrebbe saltare - Infortunio Cancellieri: ansia e stop per l’attaccante, attesi gli esami strumentali. Segnala lazionews24.com

infortunio cancellieri rischio lungoQuando torna Cancellieri? Le ultime sull’infortunio e quanto sta fuori - L’esterno ha convinto Sarri, ampiamente ricompensato per le opportunità che gli ha concesso. Secondo tag24.it

infortunio cancellieri rischio lungoLazio, infortunio per Cancellieri - Lazio: Cancellieri ha accusato un fastidio ai flessori della coscia sinistra, ha provato a restare in campo ma poi ha chiesto il cambio, avvenuto con ... Lo riporta fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Cancellieri Rischio Lungo