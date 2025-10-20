Infortunio Cancellieri rischio lungo stop | cosa sappiamo sul giocatore della Lazio

Infortunio Cancellieri: stop al flessore e ansia per i tempi di recupero. La possibilità di uno stop molto più lungo è davvero alta Nuovo match e nuova tegola per la squadra: questa volta a fermarsi è Matteo Cancellieri, costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per un problema muscolare. L’infortunio di Cancellieri è arrivato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Cancellieri, rischio lungo stop: cosa sappiamo sul giocatore della Lazio

Leggi anche questi approfondimenti

Lazio, un punto a Bergamo e l’ennesimo infortunio: la maledizione colpisce anche Cancellieri https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/lazio_atalanta_infortunio_cancellieri_quando_rientra-424924354/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Infortunio per Cancellieri, la Lazio perde un altro attaccante - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Cancellieri, Lazio in attesa: quante partite potrebbe saltare - Infortunio Cancellieri: ansia e stop per l’attaccante, attesi gli esami strumentali. Segnala lazionews24.com

Quando torna Cancellieri? Le ultime sull’infortunio e quanto sta fuori - L’esterno ha convinto Sarri, ampiamente ricompensato per le opportunità che gli ha concesso. Secondo tag24.it

Lazio, infortunio per Cancellieri - Lazio: Cancellieri ha accusato un fastidio ai flessori della coscia sinistra, ha provato a restare in campo ma poi ha chiesto il cambio, avvenuto con ... Lo riporta fantacalcio.it