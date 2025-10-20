Infortuni Napoli Conte in apprensione | da verificare le condizioni di quei due giocatori

Infortuni Napoli: allarme in vista della Champions League contro il PSV. Le condizioni dei giocatori con problemi fisici in casa azzurra Il Napoli si prepara a vivere una serata decisiva in Champions League, dove affronterà il PSV Eindhoven in un match che potrebbe pesare molto sul cammino europeo degli azzurri. La squadra di Antonio Conte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortuni Napoli, Conte in apprensione: da verificare le condizioni di quei due giocatori

Argomenti simili trattati di recente

Napoli pieno di infortuni: secondo voi qual'è il problema? Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Conte #Infortuni - facebook.com Vai su Facebook

TWEET - Rosa Petrazzuolo: "Un Napoli falcidiato dagli infortuni perde una partita complessa in cui non è riuscito a pungere abbastanza" https://ift.tt/pyCPMHd - X Vai su X

Infortuni, poche idee, fragilità difensiva e non solo: per Conte tanti campanelli d'allarme - La squadra di Antonio Conte incassa la seconda sconfitta in sette giornate (la terza stagionale includendo quella col City in Champions) ed inizia nel peggiore dei modi il. Scrive tuttonapoli.net

Napoli, gli infortuni preoccupano Conte: ci sono due novità - Ecco quando saranno a disposizione Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con prestazioni nel complesso c ... calcionews24.com scrive

Napoli, Conte sotto accusa: troppi infortuni muscolari e poco gioco. Anche due azzurri nel mirino dei tifosi - I tifosi del Napoli puntano il dito contro Antonio Conte per le scelte di formazione contro il Torino e per i giocatori chiesti nel calciomercato estivo: Lucca e Lang al centro delle critiche ... Scrive sport.virgilio.it