Infortuni Milan Allegri spera di recuperare un paio di giocatori per il Pisa | la situazione
Ieri sera a 'San Siro' il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, in rimonta, per 2-1 contro la Fiorentina senza tanti giocatori fuori per infortuni. E venerdì chi torna? Per la sfida contro il Pisa, il tecnico toscano spera di ritrovare questi due. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
