Infortunati Real Madrid | tante assenze per Xabi Alonso verso la Juventus Ma filtra ottimismo per questo recupero

Infortunati Real Madrid: tante assenze per Xabi Alonso verso la Juventus. Ma filtra ottimismo per un recupero, le novità dall'infermeria dei Blancos. Il Real Madrid si prepara a una settimana di fuoco, con il Clásico che incombe e un'infermeria sempre più affollata. Xabi Alonso si trova a fronteggiare una vera emergenza infortuni, con ben sei giocatori indisponibili, che condizionano pesantemente la preparazione al doppio impegno contro la Juventus e il Barcellona. L'attenzione è tutta rivolta al recupero di Trent Alexander-Arnold, il terzino inglese che, dopo aver saltato le ultime sei partite e la sosta nazionali, ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo.

