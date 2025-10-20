Infortunati Real Madrid | tante assenze per Xabi Alonso verso la Juventus Ma filtra ottimismo per questo recupero
Infortunati Real Madrid: tante assenze per Xabi Alonso verso la Juventus. Ma filtra ottimismo per un recupero, le novità dall’infermeria dei Blancos. Il Real Madrid si prepara a una settimana di fuoco, con il Clásico che incombe e un’infermeria sempre più affollata. Xabi Alonso si trova a fronteggiare una vera emergenza infortuni, con ben sei giocatori indisponibili, che condizionano pesantemente la preparazione al doppio impegno contro la Juventus e il Barcellona. L’attenzione è tutta rivolta al recupero di Trent Alexander-Arnold, il terzino inglese che, dopo aver saltato le ultime sei partite e la sosta nazionali, ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Novità sugli infortunati del #RealMadrid Cosa succede in vista della #Juventus - X Vai su X
Novità sugli infortunati del Real Madrid Cosa succede in vista della Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Novità Mbappé e non solo: le condizioni del Real Madrid verso la Juve - Novità dall'infermeria del Real Madrid, anche in vista della gara con la Juventus in Champions League, in programma il prossimo 22 ottobre. Riporta tuttosport.com
Il Real Madrid si aggrappa a Mbappè e va in testa alla Liga: come stanno i blancos a pochi giorni dalla Juventus - Il Real Madrid torna in testa alla Liga al termine della nona giornata di campionato grazie al successo di misura per 0- Secondo msn.com
Contro la Juve Real d'attacco, Xabi non ha difensori: altro infortunio prima della Champions - I Blancos hanno battuto anche il Getafe, grazie al gol di Kylian Mbappé, mantenendo la vetta della classifica a +2 su ... Si legge su tuttosport.com