Infortunati Juve | due recuperi importanti verso il Real Madrid Le ultime dalla Continassa

di Marco Baridon verso il match di Champions. In un momento di profonda amarezza e difficoltà, segnato dalla disastrosa e inaspettata sconfitta subita sul campo del Como, per Igor Tudor arriva finalmente una rara e preziosa boccata d’ossigeno. Il tecnico della Juventus, chiamato a risollevare il morale della squadra dopo una prestazione da dimenticare, può guardare con un minimo di ottimismo in più alla prossima, temibile sfida. All’indomani della disfatta del Sinigaglia, il campo di allenamento ha infatti restituito al gruppo due pedine fondamentali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: due recuperi importanti verso il Real Madrid. Le ultime dalla Continassa

Contenuti che potrebbero interessarti

Infortunati Lazio: per Rovella segnali di miglioramento, obiettivo Juve per Pellegrini - X Vai su X

Infortunati Juventus Le ultime sullo stop di Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook

Infortunati Juve: da Miretti a Zhegrova, chi recupera e chi no per il big match di Champions League contro il Real Madrid. Il punto - Infortunati Juve, buone notizie dal centrocampista che oggi si allena con i compagni: convocazione possibile. Scrive juventusnews24.com

Infortunati Juve, chi non recupera per il Como: ufficiale l’elenco dei giocatori esclusi da Tudor per la trasferta del Senigallia - Infortunati Juve, Tudor ne esclude sei per la trasferta di domani: confermati i forfait di Bremer, Cabal, Milik, Miretti, Pinsoglio e Zhegrova La sosta non è bastata a svuotare l’infermeria, anzi. Come scrive juventusnews24.com

Non solo infortuni, un ex porta cattive notizie per la Juve - Non solo infortuni, un ex porta cattive notizie per la Juve Juventus, emergenza infortuni: si ferma anche Bremer, un altro giocatore out per due mesi Brutte notizie per ... Segnala tuttojuve.com