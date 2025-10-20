Infortunati Juve | da Miretti a Zhegrova chi recupera e chi no per il big match di Champions League contro il Real Madrid Il punto

Infortunati Juve, buone notizie dal centrocampista che oggi si allena con i compagni: convocazione possibile. L’esterno, invece, resta a forte rischio. Una buona notizia in un mare di difficoltà. Alla vigilia della proibitiva trasferta di Champions League in casa del Real Madrid, Igor Tudor ritrova un pezzo pregiato del suo centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Miretti è pronto a tornare a lavorare con il resto del gruppo, mettendo fine a un calvario durato quasi tre mesi. Resta invece in forte dubbio la presenza di Edon Zhegrova. Infortunati Juve: il punto su Miretti e Zhegrova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Miretti a Zhegrova, chi recupera e chi no per il big match di Champions League contro il Real Madrid. Il punto

