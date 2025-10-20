Inter News 24 . Ecco com’è andato l’allenamento di ieri. Dopo la vittoria all’Olimpico, l’Inter è tornata ieri ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista della sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, in programma domani a Bruxelles. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu ha gestito il gruppo con il classico programma post-partita: seduta di scarico per chi ha giocato di più contro la Roma, allenamento normale per il resto della squadra. Proseguono invece le terapie per i giocatori infortunati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunati Inter, in 4 out contro l’Union SG: giornata da turista per Thuram