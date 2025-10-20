Infortunati Cagliari pochi gli indisponibili in casa rossoblù | attesa per alcuni recuperi in vista delle prossime gare! Le ultimissime
Infortunati Cagliari, restano pochi stop: lo staff spera di recuperare qualche pedina chiave. Le ultimissime notizie Una settimana supplementare di lavoro potrebbe rivelarsi decisiva per Yerry Mina, ancora alle prese con un fastidioso problema al polpaccio che lo limita da tempo. Il prolungamento del percorso di recupero servirà a perfezionare la sua condizione fisica e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Il recap della situazione degli infortunati del Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Le ultime in casa #Cagliari #Mina ci sarà contro il #Bologna - X Vai su X
Infortunati Cagliari, restano pochi indisponibili al momento. Si spera nel recupero di qualche singolo: cosa filtra - In ottica del prossimo match si auspica nel recupero di qualcuno: il punto Una settimana in più di allenamenti sarà decisiva per Ye ... Lo riporta cagliarinews24.com
Infortunati Cagliari, tutte le novità da Zappa a Mina, da Gaetano a Rodriguez e Rog: le novità - Infortunati Cagliari, nella giornata odierna vi riportiamo il quadro della situazione dei giocatori indisponibili della rosa allenata da Fabio Pisacane Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane deve fare ... cagliarinews24.com scrive
Cagliari, continuano gli infortuni: per Di Pardo niente allenamento - Non c'è pace a livello di infortuni per il Cagliari, che in queste ultime settimane ha pagato un prezzo carissimo (in particolare con Andrea Belotti). Riporta unionesarda.it