informaestetica 2025 tavolo di confronto a salerno

Tempo di lettura: 3 minuti “ La bellezza è relazione, non è solo ornamento ma è apertura all’altro”. Una frase, emblematica, che racchiude e descrive perfettamente quello che è stato InformaEstetica2025 nella suggestiva cornice del salone della Camera di Commercio di via Roma. Estetiste e professioniste del comparto, imprenditrici, forze dell’ordine ed istituzioni hanno avviato questa mattina un vero e proprio tavolo di confronto tra formazione e informazione, legalità e regolamento con un occhio di riguardo al sociale con “Arti Buone”, l’iniziativa solidale organizzata per raccogliere fondi da donare ad enti ed associazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

