Influenza via alla campagna vaccinale Nicolò | Punti di vaccinazione anche in Amiu Aster e Amt L’assessore sui social replica a un no vax

Ilsecoloxix.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova - Da oggi, lunedì 20 ottobre, parte la campagna vaccinale della Liguria per l'influenza, per la prima volta la gratuità del vaccino sarà estesa a tutte le classi di età.. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

influenza via alla campagna vaccinale nicol242 punti di vaccinazione anche in amiu aster e amt l8217assessore sui social replica a un no vax

© Ilsecoloxix.it - Influenza, via alla campagna vaccinale. Nicolò: “Punti di vaccinazione anche in Amiu, Aster e Amt”. L’assessore sui social replica a un no vax

Leggi anche questi approfondimenti

influenza via campagna vaccinaleInfluenza, via alla campagna vaccinale. L'assessore Nicolò: “Punti di vaccinazione anche in Amiu, Aster e Amt” - Da oggi, lunedì 20 ottobre, parte la campagna vaccinale della Liguria per l'influenza, per la prima volta la gratuità del vaccino sarà estesa a tutte le classi di età. Segnala ilsecoloxix.it

influenza via campagna vaccinaleVaccinazioni contro l'influenza al via, tutte le informazioni - Nicolò: "Obiettivo proteggere il maggior numero di persone" ... telenord.it scrive

influenza via campagna vaccinaleInfluenza, al via campagna vaccinale: per la prima volta è gratis per tutti - Si comincia con gli over60 e le persone più fragili, poi dal 20 novembre le dosi saranno accessibili a chiunque ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Influenza Via Campagna Vaccinale