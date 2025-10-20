Influenza via alla campagna vaccinale L' assessore Nicolò | Punti di vaccinazione anche in Amiu Aster e Amt

Genova - Da oggi, lunedì 20 ottobre, parte la campagna vaccinale della Liguria per l'influenza, per la prima volta la gratuità del vaccino sarà estesa a tutte le classi di età.. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Influenza, via alla campagna vaccinale. L'assessore Nicolò: “Punti di vaccinazione anche in Amiu, Aster e Amt”

?È attiva la nuova Campagna Vaccinale Antinfluenzale 2025-2026. Regione Campania garantisce la vaccinazione GRATUITA per i cittadini over 65 e per i soggetti fragili con comorbilità. È possibile vaccinarsi presso: Ambulatorio del proprio Medico di fa - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, al via la campagna vaccinale 2025/2026 di Asugi https://triesteallnews.it/2025/10/influenza-al-via-la-campagna-vaccinale-di-asugi/… - X Vai su X

Influenza, via alla campagna vaccinale. L'assessore Nicolò: “Punti di vaccinazione anche in Amiu, Aster e Amt” - Da oggi, lunedì 20 ottobre, parte la campagna vaccinale della Liguria per l'influenza, per la prima volta la gratuità del vaccino sarà estesa a tutte le classi di età. Secondo ilsecoloxix.it

Influenza, al via campagna vaccinale: per la prima volta è gratis per tutti - Si comincia con gli over60 e le persone più fragili, poi dal 20 novembre le dosi saranno accessibili a chiunque ... Si legge su rainews.it

Campagna vaccinale al via in Sicilia, l’influenza sarà aggressiva - Da oggi fino al 28 febbraio 2026, l’Isola si prepara a contrastare un’influenza che, secondo gli ... Si legge su msn.com