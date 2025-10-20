Bologna, 20 ottobre 2025 – “Oltre 1.500 vaccinazioni stimate in più di 100 farmacie aderenti”. Gian Matteo Paulin, presidente Federfarma Bologna, descrive l’esito della prima settimana della campagna regionale di vaccinazione contro l’influenza stagionale all’interno solo delle farmacie della città. In generale sono 1,1 milioni le dosi disponibili in tutto il territorio della regione, che potranno aumentare fino a 1,5 milioni. Da oggi sarà anche possibile la somministrazione congiunta con il vaccino anti-Covid19, aggiornato contro le nuove varianti. L’obiettivo è raggiungere in particolare la popolazione adulta attiva (una fascia d’età compresa tra i 20 e i 60 anni), attraverso un servizio accessibile, rapido e sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Influenza stagionale, come va a Bologna: “Già 1.500 vaccinati in farmacia e agende piene”