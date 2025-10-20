Influenza martedì 21 ottobre open day al Pirellone ad accesso libero Tutte le informazioni
Milano, 20 ottobre 2025 – Domani, martedì 21 ottobre, e martedì 4 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, in collaborazione con ASST Nord Milano, si terrà a Palazzo Pirelli l'open day vaccinale gratuito per vaccino antinfluenzale, antipneumococcico e anti-Covid. L'accesso è libero, ingresso da piazza Duca D'Aosta. Come sta andando la campagna vaccinale . Al 19 ottobre 2025 sono state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale in Lombardia, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (466.254). L'antinfluenzale somministrato per provincia vede questi numeri: Milano 162. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È arrivato il momento di proteggerti dall’influenza! Ecco gli orari disponibili per la vaccinazione antinfluenzale: Lunedì: 8:30 – 12:30 | 15:30 – 19:30 Martedì: 8:30 – 12:30 | 15:30 – 19:30 Venerdì: 8:30 – 12:30 | 15:00 – 18:00 Sabato: 9:00 – 13:00 Domenica - facebook.com Vai su Facebook
Influenza, martedì 21 ottobre open day al Pirellone ad accesso libero. Tutte le informazioni - Appuntamento dalle 9 alle 14 a Palazzo Pirelli a Milano Già somministrate 490. Scrive ilgiorno.it
Influenza pesante con 16 milioni casi,da ottobre vaccino - 26, che prenderà il via dai primi di ottobre, gli esperti rinnovano l'invito ad immunizzarsi soprattutto alle ... Segnala ansa.it
Influenza, via ai vaccini: pronte 145mila dosi. Somministrazioni da ottobre dai medici pediatri, farmacie per pazienti fragili - Campagna antinfluenzale al via: dal primo ottobre sarà possibile effettuare le prime vaccinazioni. Scrive ilgazzettino.it