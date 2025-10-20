Influenza martedì 21 ottobre open day al Pirellone ad accesso libero Tutte le informazioni

Milano, 20 ottobre 2025 – Domani, martedì 21 ottobre, e martedì 4 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, in collaborazione con ASST Nord Milano, si terrà a Palazzo Pirelli l'open day vaccinale gratuito per vaccino antinfluenzale, antipneumococcico e anti-Covid. L'accesso è libero, ingresso da piazza Duca D'Aosta. Come sta andando la campagna vaccinale . Al 19 ottobre 2025 sono state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale in Lombardia, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (466.254). L'antinfluenzale somministrato per provincia vede questi numeri: Milano 162. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

