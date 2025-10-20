Influenza da oggi il vaccino in Liguria Priorità per over 60 e fragili Ecco come e dove prenotare

La Spezia, 20 ottobre 2025 – Partiranno oggi le vaccinazioni in Liguria contro l’ influenza: la campagna 2025-2026 sarà affiancata dall’attività di comunicazione che coinvolge i canali social di Regione Liguria e delle Asl e dalla diffusione di spot, affissioni e pagine informative. Per la prima volta il vaccino quest’anno è gratuito per tutte le fasce d’età, ed è stata attivata una task force per garantire un efficace coordinamento in termini di approvvigionamento e logistica. Il vaccino contro l’influenza sarà offerto in prima istanza (fino al 20 novembre) agli over 60, ai fragili e alle persone per le quali è sensibilmente raccomandato come da circolare ministeriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Influenza, da oggi il vaccino in Liguria. Priorità per over 60 e fragili. Ecco come e dove prenotare

