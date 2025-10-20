Infezioni sessualmente trasmissibili | cosa ogni donna dovrebbe sapere per proteggersi

Sempre più ragazze e giovani donne si ammalano di infezioni sessualmente trasmissibili (IST), spesso senza nemmeno saperlo. In Italia, il numero di diagnosi è in costante aumento e a preoccupare maggiormente gli esperti è la diffusione silenziosa di virus e batteri come il Papillomavirus Umano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chissà se lo Spirito Santo, che vogliono insegnare nelle scuole attraverso la Bibbia, sarà efficace per prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate… #educazionesessuoaffettiva - facebook.com Vai su Facebook

C’è una nuova legge in Italia che vieta di parlare di #educazionesessuale alle #scuolemedie. Si tratta di un tabù di una parte della politica che va contro ogni evidenza scientifica. Non c’è da stupirsi quindi se le infezioni sessualmente trasmesse siano così diff - X Vai su X

Sesso non protetto in estate: i rischi da non sottovalutare e cosa sapere - Il rischio può essere però quello di ‘abbassare la guardia’, trascurando quelle che sono le precauzioni fondamentali per vivere il sesso in modo sicuro e per tutelare la salute. Riporta iodonna.it

Cosa succede se la scuola non insegna più l’affettività ai bambini: la spiegazione dell’esperta - Dopo l’emendamento approvato il 16 ottobre, l’educazione affettiva e sessuale sarà vietata anche alle scuole medie ... Secondo fanpage.it

Infezioni Sessualmente Trasmissibili: una nuova indagine rivela barriere e soluzioni per la diagnosi precoce in Italia. Troppo pochi i test nella popolazione - Presentato alla Camera il Report “Infezioni Sessualmente Trasmesse: Barriere e soluzioni della diagnosi precoce”. adnkronos.com scrive