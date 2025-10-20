Infermieri Schillaci annuncia 20mila assunzioni De Luca | Solo in Campania ne mancano 18mila
«Gli infermieri sono al centro della manovra: ne verranno assunti 20 mila in più rispetto al turnover naturale». Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della cerimonia di consegna della Florence Nightingale Medal della Croce Rossa al ministero della Salute. embedpost id="2114811" Il ministro ha detto che, fatte salve le disposizione della legge di bilancio, toccherà. 🔗 Leggi su Feedpress.me
