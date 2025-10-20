Infermieri e medici insieme contro le aggressioni | Non devono essere considerate un rischio del mestiere

Subire offese, minacce, insulti, calci e pugni mentre si lavora per salvare vite è emotivamente devastante. Eppure, negli ultimi anni, questa è diventata una realtà sempre più frequente per chi opera in sanità. Una tendenza preoccupante, che continua a crescere e che sta assumendo tratti di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

