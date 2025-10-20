Infermieri dall' estero l' Ugl | Vanno definiti i requisiti formativi per la sicurezza dei pazienti

"La scelta di ricorrere a infermieri provenienti dall'estero rappresenta oggi una toppa inevitabile per tamponare un'emergenza strutturale che da troppo tempo affligge il Servizio sanitario nazionale. Ma non può diventare la normalità, né essere la sola risposta al problema". Il Segretario Nazionale di Ugl Salute Gianluca Giuliano va all'attacco. "La carenza di infermieri è frutto di anni di scelte miopi, blocchi del turnover, condizioni lavorative sempre più pesanti e stipendi tra i più bassi d'Europa. Accogliamo con favore i primi provvedimenti presi dal Governo, come il rinnovo per favorire l'aumento delle retribuzioni e il rinnovo dei contratti, passi importanti per iniziare a recuperare l'attrattività della professione". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Infermieri dall'estero, l'Ugl: "Vanno definiti i requisiti formativi per la sicurezza dei pazienti"

