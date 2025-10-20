Indennità per licenziamento illegittimo come viene tassata e come va gestita in dichiarazione

A seguito di un licenziamento illegittimo, l’indennità corrisposta dall’impresa al lavoratore può essere gestita fiscalmente in tre modi differenti: Irpef ordinaria, a seconda degli scaglioni del contribuente;. tassazione separata;. esenzione nel caso in cui dovesse ricorrere il danno emergente.. La scelta di uno dei tre trattamenti è condizionata dalla causa giuridico-economica dell’erogazione e, soprattutto, dal modo in cui viene inquadrata da un punto di vista normativo. Il nome attribuito dalla sentenza o in fase di transazione non ha valore da un punto di vista strettamente fiscale. Il ragionamento del legislatore, in questo caso, ruota intorno a un elemento discriminante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Indennità per licenziamento illegittimo, come viene tassata e come va gestita in dichiarazione

