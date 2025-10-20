Indagine di Halloween | Il caso irrisolto del marchese Tommaso

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il 31 ottobre 2025. Padova, anno 1796. La prematura morte di Barbara Querini macchia per sempre la reputazione del marito, il Marchese Tommaso, ultimo membro della rinomata famiglia degli Obizzi. Può egli aver commesso un così. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Indagine Halloween Caso Irrisolto