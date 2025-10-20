Oltre quattrocento firme raccolte in dodici giorni. Al Circolo Arci Quinto Martini è un viavai di residenti pronti a mettere il loro sigillo sulla petizione popolare. La richiesta? Mettere in sicurezza un incrocio pericoloso. Il tratto stradale è quello tra via Montalese, via Anzio e via Caduti Senza Croce a Maliseti dove sono avvenuti diversi incidenti, anche con feriti. Motivo per cui è stata lanciata la petizione da presentare al Comune di Prato. Tra i promotori dell’iniziativa c’è Giovanni Mosca, presidente del circolo Arci Martini ed ex delegato alla frazioni del Comune. Con questa iniziativa, Maliseti chiede al Comune di intervenire in questo incrocio pericoloso con la realizzazione di una rotonda, di attraversamenti pedonali rialzati su via Montalese dal ponte alla Dogaia fino all’ingresso della chiesa e segnaletica luminosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incrocio pericoloso a Maliseti, la petizione ‘vola’