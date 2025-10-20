Incontro Trump-Zelensky è ancora lite | la tensione fra i due torna alle stelle

L'incontro avvenuto venerdì scorso fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky non si è concluso nel migliore dei modi. Stando alle indiscrezioni trapelate, fra i due ci sarebbe stata una nuova lite. Dopo l'accesa discussione andata in scena dinanzi alle telecamere lo scorso febbraio i due leader sarebbero tornati ad alzare i toni. A quanto pare durante il pranzo tenutosi il 17 ottobre, Trump avrebbe insistito affinché l'Ucraina facesse concessioni territoriali alla Russia. Un passaggio fondamentale per far concludere la guerra. Secondo alcuni funzionari europei informati sull'incontro, la proposta non sarebbe piaciuta al presidente ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

