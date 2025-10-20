Incontro Trump-Putin Zelensky | Pronto ad andare a Budapest se invitato

Thesocialpost.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima diplomatico teso e sempre più incerto, Volodymyr Zelensky ha aperto alla possibilità di partecipare a un incontro a Budapest insieme a Donald Trump e Vladimir Putin, qualora venisse formalmente invitato. Lo ha dichiarato lo stesso presidente ucraino nel corso di una conferenza stampa dopo il suo rientro da Washington, dove non è riuscito a ottenere dal suo omologo americano la fornitura dei missili Tomahawk a lungo raggio. Leggi anche: “Traditore!”. Lo sfogo incontenibile del politico italiano contro Trump: cosa succede Zelensky: “Andrei a Budapest se invitato”. “ Se fossi invitato a Budapest, se si trattasse di un incontro a tre, o come viene definito, di diplomazia mobile, in cui il presidente Trump incontra Putin e poi incontra me, allora accetterei”, ha affermato Zelensky. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

incontro trump putin zelensky pronto ad andare a budapest se invitato

© Thesocialpost.it - Incontro Trump-Putin, Zelensky: “Pronto ad andare a Budapest se invitato”

Contenuti che potrebbero interessarti

incontro trump putin zelenskyL’indiscrezione del Financial Times, Trump avverte Zelensky: “Cedi il Donbass alla Russia o Putin vi distruggerà” - Il presidente ucraino ha definito "pungente" l'incontro avuto alla Casa bianca con Trump, che ha contestualmente rigettato la richiesta di Kiev di acquistare i missili Tomahawk per colpire i territori ... Scrive tpi.it

incontro trump putin zelenskyTrump a Zelensky: “Cedi il Donbass a Putin o sarai distrutto”, incontro alla Casa Bianca finisce in lite - Secondo il Financial Times, durante l’incontro alla Casa Bianca, Trump avrebbe addirittura lanciato in aria le mappe della linea del fronte in Ucraina su cui stava discutendo con Zelensky ... Riporta firstonline.info

incontro trump putin zelenskyZelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Non si può fare la pace senza di noi" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Trump Putin Zelensky