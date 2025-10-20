Incontro Trump-Putin Zelensky | Pronto ad andare a Budapest se invitato

In un clima diplomatico teso e sempre più incerto, Volodymyr Zelensky ha aperto alla possibilità di partecipare a un incontro a Budapest insieme a Donald Trump e Vladimir Putin, qualora venisse formalmente invitato. Lo ha dichiarato lo stesso presidente ucraino nel corso di una conferenza stampa dopo il suo rientro da Washington, dove non è riuscito a ottenere dal suo omologo americano la fornitura dei missili Tomahawk a lungo raggio. Leggi anche: “Traditore!”. Lo sfogo incontenibile del politico italiano contro Trump: cosa succede Zelensky: “Andrei a Budapest se invitato”. “ Se fossi invitato a Budapest, se si trattasse di un incontro a tre, o come viene definito, di diplomazia mobile, in cui il presidente Trump incontra Putin e poi incontra me, allora accetterei”, ha affermato Zelensky. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incontro Trump-Putin, Zelensky: “Pronto ad andare a Budapest se invitato”

