Incontro con Zap e Ida | vignette espresse fatte al momento dal duo di artisti bolognesi
Sabato 25 ottobre, dalle 11:00 alle 19:00, a Castel Guelfo The Style Outlets saranno ospiti Zap e Ida, il duo bolognese di vignettisti e scrittori, con alle spalle 40 anni di esperienza nel mondo dell'umorismo. Davanti alla libreria Mondadori, inaugurata lo scorso anno e decorata per l’occasione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'incontro in ospedale a Treviso tra il governatore del Veneto e due pazienti siciliani è un monito che vale anche per l'ospedale di #taormina: "Un uomo, commosso, mi ha detto che da 2 anni si è dovuto trasferire a Preganziol per curare la signora e qui le han - facebook.com Vai su Facebook