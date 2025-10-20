Incontro con l' autore | Annalisa Terranova

Giovedi 30 ottobre ore 18.30, Sala Pedenin Palazzo Moroni a Padova. Presentazione del libro “Margherita. Un incontro al di là del tempo”. Introducono Enrico Turrin, Manuela Lamberti e Raffaele Zanon.Prenota subito il tuo posto in sala al link https:www. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Libri: sugli scaffali 'Margherita. Un incontro al di là del tempo' di Annalisa Terranova - Tutte e due sono venute al mondo in un borgo della Toscana e la loro bellezza ha attirato gli sguardi degli uomini. Lo riporta adnkronos.com

