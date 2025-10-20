Incontriamoci a Pordenone in piazza 400 venditori in erba

Alle tre e mezza del mattino, quando la città ancora dorme, loro (o forse più precisamente i genitori) sono già lì con le loro bancarelle cariche di giochi, libri e peluche. Sono i protagonisti del Bazar 6-14, l'appuntamento che da 39 anni trasforma il centro di Pordenone in un colorato mercatino. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

