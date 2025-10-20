Incontri e cineforum per riscoprire il valore del ' diverso' a Savignano la nuova rassegna al Teatro Moderno
Al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone prende il via la rassegna di incontri e cineforum dal titolo “Chi sono io senza di te?”. Da mercoledì 22 ottobre si succederanno sul palco savignanese quattro incontri, tre cineforum con don Filippo Cappelli e uno spettacolo teatrale.In un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Torna una nuova edizione della rassegna di incontri e cineforum organizzata dalle parrocchie di Savignano al Cinema Teatro Moderno. Il tema dell'altro è centrale nella nostra vita: lo è come singole persone, troppo spesso portate ad abbandonarsi all'individ
