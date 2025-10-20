Maradona amico vero, eravamo sempre insieme ntervistato dai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex bomber del Milan e del Napoli, Beppe Incocciati, ha ripercorso la sua carriera partendo dai tempi della Palestrina, fino ad arrivare a parlare dell’insegnamento all’università. Tra i tanti temi discussi, Incocciati si è soffermato a parlare di Diego Armando Maradona, a cui ha voluto dedicare un viale a casa sua. Curiosamente, ha svelato anche un retroscena su Marco Van Basten, bomber ai tempi di Arrigo Sacchi. Ecco, di seguito, le sue parole: Gli inizi: “Da bambino a Fiuggi già mi allenavo con gli adulti in Promozione, poi mi consigliarono di andare a Palestrina, unico settore giovanile vero della zona. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Incocciati: “Van Basten? Mi chiese la maglia”!