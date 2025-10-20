Incocciati | Ho fatto riconciliare io Maradona e il figlio gli volevo bene

Una volta Marco Van Basten ha chiesto la maglia a Beppe Incocciati. “Poi con Marco siamo diventati amici, condividiamo la passione del golf e spesso ci troviamo sui campi”. Ricorda alla Gazzetta che lui piaceva “ai presidenti e alla gente, segnavo ma ero anche uno di quelli che ti fa il tunnel, il pallonetto. Oggi di belle giocate individuali quante ne vedi?”. Il passaggio alla domanda su Maradona, per l’ex bomber di Milan e Napoli è obbligatorio: “Diego l’avevo conosciuto già a Milano, feci la prima rete in A contro il suo Napoli, vincemmo 2-1. Poi andai a festeggiare, e mentre facevo serata in un locale entrò lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Incocciati: «Ho fatto riconciliare io Maradona e il figlio, gli volevo bene»

